Rugby Club Barlad, a doua victorie din sezon

Dupa o victorie in fata celor de la Sportul Studentesc si o infrangere suferita in fata jucatorilor de la CS Politehnica Iasi, sambata, 20 aprilie, echipa reprezentativa de rugby a Barladului a inregistrat o a doua victorie in sezonul competitional 2024 al Diviziei Nationale de Seniori (DNS), competitie care reuneste echipele din cel de-al doilea esalon valoric.Partida s-a jucat acasa, pe Stadionul Municipal din Barlad, impotriva sportivilor de la CSU Alba Iulia. Pregatiti de antrenorul ... citește toată știrea