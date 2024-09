Rugby Club Barlad, victorie in debutul returului Diviziei Nationale de Seniori

Rugby Club (RC) Barlad, echipa reprezentativa de rugby a Barladului, a debutat cu dreptul in returul sezonului competitional 2024 al Diviziei Nationale de Seniori (DNS), competitie ce reuneste echipele din cel de-al doilea esalon valoric. Concret, primul meci jucat in retur a insemnat si prima victorie pentru jucatorii antrenati de Narcis-Catalin Postolache.Partida s-a jucat sambata, 21 septembrie, in deplasare, pe Stadionul Complexul Studentesc "Tei", impotriva sportivilor de la CS Sportul ... citește toată știrea