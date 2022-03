S-a decis: construirea si dotarea noului Ambulatoriu al spitalului barladean, realizate de o firma din Italia si una din Negresti!

Asa cum era de asteptat, singurul ofertant inscris la licitatia privind executia investitiei "Extinderea si dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta *Elena Beldiman* Barlad" a fost declarat castigator si a semnat deja contractul cu reprezentantii Primariei Barlad. In plus, deja a fost predat amplasamentul catre constructori - Asocierea Katar Konneg SRL (Negresti) - Gruppo GE.DI. (Italia) - si urmeaza ca, in scurt timp, sa fie demarate si lucrarile ... citeste toata stirea