S-a stins liberalul Iulian Groza, fost consilier local barladean

Iulian Groza, care a fost ales consilier local municipal in Barlad in mandatul 2020-2024, s-a stins din viata! Abia implinise 58 de ani in urma cu cateva zile, insa boala crunta de care suferea de ceva timp l-a doborat. Acesta a fost si unul din motivele pentru care, dupa nici jumatate de mandat, mai exact pe 22 decembrie 2021, Groza si-a inaintat demisia din functia de consilier local. In scrisoarea de demisie, acesta a invocat o stare de incompatibilitate, intrucat luase concursul pentru ... citeste toata stirea