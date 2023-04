Astazi, in cea de-a treia zi de Paste, s-a dus la cer barladeanul Andrei Stefan Bulgaru (20 ani), diagnosticat cu cancer limfatic, pentru salvarea caruia au fost organizate numeroase campanii umanitare! Intrucat teribila maladie recidivase si era chiar mai agresiva, medicii spitalului din Turcia unde a fost tratat in ultima perioada l-au trimis acasa, asa ca tanarul s-a stins din viata la Barlad, in mijlocul familiei, dupa o lupta crancena cu boala de care aflase in urma cu aproape un an. ... citeste toata stirea