Sa conduci beat, un stil de viata!

Politistii huseni efectueaza cercetari fata de un barbat care a fost depistat zilele trecute, pe drumurile publice ale judetului Vaslui, in timp ce incalca prevederile legale in vigoare. In urma acestora, oamenii legii au stabilit ca barbatul in varsta de 46 de ani, din localitatea Baltati, comuna Tatarani, ar fi comis infractiuni la regimul rutier si in data de 3 februarie a.c., cand a fost depistat conducand autoturismul pe strada Dobrina, din municipiul Husi, avand o alcoolemie de 1,31% mg/l