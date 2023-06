Nu mai putin de 126 de jucatori, elevi de ciclu primar, gimnazial si liceal din comuna Bunesti-Averesti, municipiul Husi si localitatile limitrofe, au participat la prima editie a Concursului Scolar Judetean de Sah ,,Cupa Primariei Bunesti -Averesti" din cadrul proiectului "Sah in Scoala".Alaturi de sponsori, profesoara Anca Taragan si primarul comunei Bunesti-Averesti, Vasile Taragan, au organizat, in conditii optime, un mare concurs de sah in comuna la care au participat nu mai putin de 126 ... citeste toata stirea