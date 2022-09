Salon International de Caricatura si Grafica satirica, la Muzeul Judetean

34 de graficieni din tara si strainatate vor expune anul acesta la Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" la cea de-a XVII-a editie a Festivalului Umorului "Constantin Tanase" in cadrul "Salonului International de Caricatura".Duminica, 11 septembrie 2022, ora 14:00, in Sala "Multimedia" a Muzeului Judetean "Stefan cel Mare" Vaslui, va avea loc vernisajul expozitiei-concurs "Salonul International de Caricatura". In cadrul manifestarii vor avea loc lansarea catalogului expozitiei, premierea si ... citeste toata stirea