Salvare scoasa din nameti de niste tineri, la Vaslui

O un echipaj medical de pe o autospeciala a Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, ramasa blocata, in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Ghergheleu, comuna Codaesti, a fost ajutat de un grup de tineri aflati la o petrecere in zona. Salvarea, solicitata pentru a interveni in cazul unei femei de 37 de ani care se simtea rau, a ramas blocata la aproximativ un kilometru distanta de satul Ghergheleu, iar echipajul medical a anuntat pacienta ca va intarzia, moment in care ... citeste toata stirea