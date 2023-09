Mai multe echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului Barlad se lupta sa il salveze pe un barbat, peste care a cazut un mal de pamant.Incidentul s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza, in urma cu putin timp, in satul Uricari, comuna Voinesti. Din fericire, spun reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui care intervin la caz cu echipaje medicale de la Substatia Barlad, barbatul ingropat de viu in pamant respira gratie ... citeste toata stirea