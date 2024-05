Sanatosi sau bolnavi, locuitorii a sase comune din zona Barladului nu au inca medic de familie!

Sase dintre comunele limitrofe Barladului care, in 2023, nu au beneficiat de serviciile unui medic de familie au aceeasi problema si in anul 2024. In consecinta, bolnavii sau cei care au nevoie de vreo adeverinta medicala sunt nevoiti sa bata drumul pana la Barlad sau in comunele apropiate care au dispensar.Chiar daca ne apropiem cu pasi repezi de jumatatea anului 2024, inca mai exista oameni in judetul Vaslui care nu se pot bucura macar de o minima ingrijire medicala. Potrivit celei mai ... citește toată știrea