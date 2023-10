Rotary Club Barlad, organizatie non-profit din care fac parte cateva zeci de oameni de afaceri, medici, profesori, ingineri, etc. din oras, a demarat o noua actiune pentru a-i sprijini pe cei mai buni liceeni / studenti din Barlad. Daca, timp de mai bine de 20 de ani, a premiat excelenta in educatie, oferind premii in bani liceenilor cu rezultate la olimpiadele scolare nationale si internationale, acum, rotarienii vor sa contribuie si altfel la pregatirea tinerilor pentru o cariera de viitor. ... citeste toata stirea