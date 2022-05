Sapte barbati retinuti in urma unor perchezitii la Barlad si Murgeni. Au participat 150 de politisti si jandarmi

Sapte barbati cu varste intre 19 si 33 de ani au fost retinuti, sambata, in urma perchezitiilor domiciliare efectuate in municipiul Barlad si in orasul Murgeni, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui."Cercetarile sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, pentru documentarea si probarea activitatii infractionale a tuturor persoanelor implicate", precizeaza un comunicat de presa transmis de IPJ Vaslui.Politistii, sub ... citeste toata stirea