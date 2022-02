Sapte comune din judet au semnat, in ianuarie, contracte cu fonduri prin POIM

Nu mai putin de sapte comune din judetul Vaslui s-au numarat printre beneficiarele a 95 de contracte de finantare, semnate, in ianuarie, de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene cu fonduri UE alocate prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM). In total, cele sapte comune vor realiza proiecte in valoare de aproape 1,4 milioane lei.In data de 2 februarie, oficialii Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene au anuntat ca, in cursul lunii ianuarie, Autoritatea de ... citeste toata stirea