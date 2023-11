In ciuda "ordonantei austeritatii" data de Guvernul Ciolacu, care limiteaza drastic cheltuielile primariilor pe sfarsit de an, pentru incadrarea in tinta de deficit bugetar, Primaria Vaslui organizeaza, totusi, spectacole de Ziua Nationala, dar nu cu artisti celebri, dar si costisitori, ci cu artisti si formatii locale, in afirmare: Fanfara de la Valea Mare, Corala "Fantasia", Grupul folcloric "Floarea dorului" de la Palatul Copiilor "Constantin Didilescu" Vaslui, Orchestra "Rapsodia ... citeste toata stirea