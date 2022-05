Sase institutii educationale din judetul Vaslui vor primi calculatoare prin proiectul Dam Click pe Romania

Ateliere Fara Frontiere continua si in acest an programul de donatii de calculatoare cu alte 4.000 de echipamente IT reconditionate care vor ajunge pe bancile scolilor din Romania pana la finalul anului 2022, prin Dam Click pe Romania.Dam Click pe Romania este un proiect implementat alaturi de OMV Petrom si Kaufland Romania ce lupta pentru digitalizarea educatiei din Romania si scaderea decalajului educational prin echiparea cu infrastructura digitala a organizatiilor educationale ce activeaza ... citeste toata stirea