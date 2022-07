Sase jucatori de rugby din Barlad, sanse pentru primul XV in meciurile Uruguay - Romania

Din cei 28 de rugbisti care au facut deplasarea in America de Sud in vederea disputarii a doua partide test Uruguay - Romania, sase provin din Barlad. Cele doua meciuri sunt programate pentru 10 si 17 iulie, in capitala Montevideo.In cursul zilei de ieri, 4 iulie, oficialii Federatiei Romane de Rugby (FRR) au anuntat lista celor 28 de "stejari" ce s-au deplasat in America de Sud pentru participarea la doua meciuri test in compania reprezentativei Uruguay-ului. Partidele vor avea loc la ... citeste toata stirea