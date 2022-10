SC CUP SA si-a imbogatit patrimoniul cu inca doua autobuze

In aceasta saptamana, alte doua autobuze achizitionate de municipalitatea barladeana pentru dotarea SC CUP SA Barlad au fost livrate si urmeaza ca, dupa formalitatile de rigoare, sa intre efectiv "in paine". Acestea se adauga celorlalte sapte autobuze si cinci microbuze aflate deja in patrimoniul societatii.Reprezentantii Primariei Barlad au anuntat ieri, 19 octombrie, ca, in ziua precedenta, au sosit inca doua autobuze din totalul celor 14 mijloace de transport in comun ce formeaza in prezent ... citeste toata stirea