Scoala din Hurdugi - Dimitrie Cantemir, primele activitati in cadrul unui proiect Erasmus+

Scoala Gimnaziala nr. 1 din Hurdugi, comunaa Dimitrie Cantemir, Vaslui, a organizat, in saptamana 06-10 iunie 2022, prima activitate Transnationala de Proiect din cadrul Proiectului Erasmus+ Programme - Small-Scale Partnerships Project No.: 2021-2-RO01-KA210-SCH-000051073 "Outdoor Activities for Students' Progress and Wellbeing" - OASPW-2022. Scoala partenera Sehit Ahmet Akyol Ilkokulu din Turcia a avut ca reprezentanti de seama patru profesori din invatamantul primar si prescolar.In cadrul ... citeste toata stirea