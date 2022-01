Scoala patronata spiritual de Alexandru Ioan Cuza, inaugurata in Ziua Micii Uniri

Scoala Gimnaziala nr. 2 "Alexandru Ioan Cuza" din localitatea Zorleni, modernizata cu fonduri UE prin PNDL, a fost inaugurata ieri, 24 ianuarie, adica in ziua in care s-au implinit 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza.De Mica Unire, autoritatile locale din comuna Zorleni au inaugurat o noua scoala in satul resedinta. De acum incolo, unitatea de invatamant, respectiv Scoala Gimnaziala nr. 2 sat Zorleni, il va avea ca patron spiritual pe ... citeste toata stirea