De aceasta data a fost vorba atat despre permis de conducere, dar si carte de identitate false, necesare pentru a lucra liber in spatiul UE. Cetateanul moldovean de 28 de ani prins cu ele la Vama Albita a spus ca le-a cumparat cu 100 de euro pentru ca voia sa obtina un loc de munca bine platit in Franta.Un cetatean din Republica Moldova a fost prins la trecerea de frontiera, la Albita, cu acte false cumparate cu suma de 100 de euro. Este un nou astfel de caz, dupa ce, in ultimii ani, ... citeste toata stirea