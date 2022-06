Semaforizarea din Barlad, modernizata prin PNRR

Municipalitatea barladeana spera sa obtina fonduri europene prin PNRR pentru modernizarea sistemului de semaforizare din cele noua intersectii care dispun de semafoare de ani buni dar sunt invechite deja, dar si pentru extinderea in alte cinci intersectii din oras. Investitia se ridica la peste 2,3 milioane de lei cu TVA si ar urma sa fie implementata in decurs de 12 luni. Ca o noutate, pietonul va putea sa apese butonul de cerere si sa astepte secundele indicate de numarator pana la aparitia ... citeste toata stirea