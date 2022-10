Semaforizarea din Barlad va fi extinsa prin PNRR

Municipalitatea barladeana isi propune sa obtina fonduri europene prin PNRR pentru extinderea sistemului de semaforizare existent in oras, astfel incat sa "rasara" semafoare noi in alte 26 de locatii din Barlad. Investitia se ridica la peste 5,3 milioane de lei cu TVA si ar urma sa fie implementata in decurs de 12 luni.Pe 11 octombrie, consilierii barladeni au adoptat intr-o sedinta de indata o hotarare ce vizeaza "aprobarea participarii in cadrul proiectului *Extindere semaforizare in ... citeste toata stirea