Senatorul Iulian Bica: "Se vor aloca fonduri pentru finalizarea lucrarilor la reabilitarea sistemului de apa si canal din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti"!

Senatorul liberal de Barlad, Iulian Mihail Bica, anunta opinia publica despre faptul ca investitia ce vizeaza Proiectul de reabilitare a sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti are asigurate resursele financiare necesare pentru a fi terminata.Potrivit parlamentarului, in cursul acestei saptamani, Senatul, in calitate de prima camera sesizata, a aprobat Proiectul de lege L257/02.05.2022 privind ... citeste toata stirea