Senatorul Iulian Bica: "Stop comercializarii de autoturisme cu kilometrajul dat inapoi!"

Senatorul liberal de Barlad, Iulian Mihail Bica, anunta opinia publica despre faptul ca, in calitate de coinitiator, astazi, 2 martie, a sustinut si votat propunerea legislativa prin care se stabilesc anumite prevederi referitoare la certificarea istoricului vehiculelor rutiere utilizate in vederea inmatricularii acestora in Romania."Propunerea vizeaza, in special, stoparea practicii de a comercializa autoturisme care au kilometrajul dat inapoi, orice inlocuire a odometrului unui vehicul cu un