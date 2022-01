Sentintele pentru munca in folosul comunitatii nu se respecta la Vaslui

Anul trecut, in municipiul Vaslui, 57 de beneficiari ai venitului minim garantat au efectuat lunar 1.020 ore de munca in folosul comunitatii. In schimb, niciunul dintre cei 77 de parinti carora le-au fost insitututionalizati copiii si au fost obligati de instanta la 20-40 de ore de munca in folosul comunitatii nu si-a executat obligatia.In sedinta sa de astazi, Consiliul Local Vaslui va lua in discutie un proiect de hotarare privind Planul de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul ... citeste toata stirea