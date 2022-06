"Sunteti in Vaslui si aveti chef de un film bun? Daca sunteti fani ai filmelor, haideti la Teatrul de Vara si va puteti bucura pe deplin de serile de film organizate in aer liber", asa suna invitatia facuta de viceprimarul municipiului Vaslui, Lucian Braniste.Primaria Municipiului Vaslui, in parteneriat cu asociatii de film, va difuza in zilele de 25, 29 si 30 iunie, incepand cu orele 21.30, o serie de productii cinematografice ... citeste toata stirea