Sfatul Administratiei Nationale "Apele Romane": economisiti apa!

In contextul in care o mare parte a tarii este lovita de o seceta crunta, iar oamenii folosesc apa din sistemul public pentru udatul gradinilor, reprezentantii Administratiei Nationale "Apele Romane" (ANAR) recomanda populatiei sa economiseasca apa. Ba chiar au conceput si un mic ghid de economisire a apei, cu cateva masuri ce pot fi luate de cetateni in vederea evitarii risipirii lichidului vital. Cu atat mai mult cu cat, in perioada urmatoare, se anunta tot canicula, nicidecum precipitatii. ... citeste toata stirea