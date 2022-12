Sfaturi ale politistilor pentru un sfarsit de an in siguranta

La sfarsit de an, Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui a anuntat ca politistii vasluieni vor fi la datorie pentru ca trecerea dintre ani sa se desfasoare in siguranta. Aproape 575 de politisti vor actiona in perioada 30 decembrie 2022 - 4 ianuarie 2023, pe durata minivacantei de Anul Nou, in sistem integrat, impreuna cu celelalte institutii ale statului cu atributii in asigurarea ordinii si linistii publice.Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui a precizat ca la activitati ... citeste toata stirea