Si-a batut sotia si i-a incendiat masina

Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Negresti au retinut un barbat, in varsta de 45 de ani, din localitatea Rafaila, banuit de comiterea infractiunilor de violenta in familie, distrugere (prin incendiere) si tulburarea ordinii si linistii publice.Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Negresti, din cadrul Politiei Orasului Negresti, au documentat si probat activitatea infractionala unui barbat, in varsta de 45 de ani, din localitatea Rafaila, banuit de comiterea infractiunilor de violenta in ... citeste toata stirea