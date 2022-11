Si-a cumparat un permis de conducere fals cu 250 de euro, pentru a munci in UE

Pentru ca i s-a ivit ocazia sa munceasca in Uniunea Europeana, un basarabean si-a cumparat, cu 250 de euro, un permis de conducere fals, cu care a incercat sa treaca frontiera pe la Vama Albita. Politistii de frontiera l-au descoperit si acum in cerceteaza pentru savarsirii infractiunii de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale.Pe 23 noiembrie, in jurul orei 03.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea ... citeste toata stirea