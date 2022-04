Si-a maltratat fara mila parintii si nevasta si a ajuns dupa gratii!

Un barbat din localitatea Floreni, suburbie a orasului Murgeni, si-a batut sotia si parintii fara pic de mila si a fost pedepsit de oamenii legii, fiind arestat preventiv pentru un cumul de infractiuni! Alin Andone, de 38 de ani, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de violenta in familie, distrugere si nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie provizoriu, a ajuns in arestul IPJ Vaslui, pentru 30 de zile. Individul a contestat deja decizia instantei.Politistii din ... citeste toata stirea