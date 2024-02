Si fara permis si cu masina neinmatriculata

Un barbat de 66 din Berezeni a fost prins de politisti pe cand, desi se afla la volan, era cu totul in afara codului rutier: nu avea permis pentru nicio categorie de autovehicole si circula cu o masina neinmatriculata.Pe 14 februarie 2024, ora 08.25, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Murgeni, din cadrul Politiei Municipiului Murgeni, aflati in serviciul de patrulare si supraveghere trafic rutier pe drumul judetean DJ 244A, in satul Stuhulet, comuna Berezeni, au depistat si oprit pentru ... citește toată știrea