Pentru ca suntem in anul omagial dedicat lui Dimitrie Cantemir, an in care se implinesc 350 de ani de la nastere si 300 de ani de la moartea marelui domnitor si carturar Episcopia Husilor organizeaza sambata, 23 septembrie 2023, incepand cu ora 10.00, Simpozionul National "Dimitrie Cantemir, carturar si erudit spirit european".Anul 2023 este anul omagial dedicat lui Dimitrie Cantemir, personalitate complexa a culturii romane si europene, nascuta pe meleagurile vasluiene, care continua sa ... citeste toata stirea