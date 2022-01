Simularile pentru Evaluare Nationala si Bac, in martie-aprilie

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a emis pe 21 ianuarie Ordinul nr. 3.054, ce urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial, prin care aproba calendarul simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si al simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2021-2022.Potrivit calendarului prevazut in anexa ordinului, in acest an, primii care vor trece prin emotiile simularii sunt liceenii. Astfel, pe 28 martie, se va sustine proba scrisa la limba si ... citeste toata stirea