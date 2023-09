Caz socant in judetul Vaslui! Politistii vasluieni, coordonati de procurorii DIICOT, au facut trei perchezitii intr-un dosar in care doua persoane, dintre care una minora, ar fi obligat o copila de 13 ani sa se prostitueze si sa se drogheze cu droguri de risc si mare risc, in speta cannabis si cocaina.In cursul zilei de marti, 26 septembrie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Vaslui impreuna cu ofiteri de ... citeste toata stirea