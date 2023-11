Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Negresti, din cadrul Politiei Orasului Negresti, au retinut un tanar, in varsta de 19 de ani, din comuna Todiresti, judetul Vaslui, banuit de comiterea unor infractiuni la regimul sigurantei circulatiei pe drumurile publice. Acesta a fost implicat intr-un accident rutier, in care a acrosat o femeie, de 28 de ani, ce stationa in autoturismul sau. Soferul a fost depistat de politistii de la rutier ca nu detine permis de conducere la nicio categorie de ... citeste toata stirea