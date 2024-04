Sofer de 60 de ani, gasit mort la volan dupa ce a intrat cu masina in sant

Accident cu o persoana decedata, un barbat de 60 de ani, in aceasta dimineata la Codaesti. Soferul a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina in sant. Pompierii si ambulantierii l-au gasit inconstient si in stop cardiorespirator.Pompierii vasluieni au intervenit, in aceasta dimineata, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma (autospeciala echipata cu modul pentru descarcerare si deblocare), o autospeciala pentru descarcerare si echipaje specializate, pentru descarcerarea unei ... citește toată știrea