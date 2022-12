Soferii care tranziteaza Republicii, interzis la oprirea si stationarea pe o anumita portiune

In perioada urmatoare, soferii care vor tranzita Bulevardul Republicii din Barlad nu vor mai avea voie sa opreasca sau sa stationeze pe portiunea cuprinsa intre zona Stadion si intersectia de la Gradina Publica. Masura este valabila doar in timpul zilei, in intervalul orar 7.00 - 20.00, si a fost anuntata de reprezentantii Primariei Barlad."Din aceasta saptamana, pe Bulevardul Republicii, segmentul cuprins intre intersectia cu Aleea Siret si intersectia de la Gradina Publica, oprirea voluntara ... citeste toata stirea