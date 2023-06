Un barbat de 47 de ani, din comuna Miroslava, judetul Iasi, aflat la volanul unui microbuz care ducea mai multi copii intr-o excursie in Barlad, a fost depistat, sambata, sub influenta bauturilor alcoolice, pe DN 15D.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, un echipaj de politie rutiera din cadrul Serviciului Rutier, care actiona pe DN 15D, in zona intersectiei cu DJ 247, in comuna Stefan cel Mare, a oprit, pentru verificare microbuzul care efectua o cursa ... citeste toata stirea