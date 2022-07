Soferul unui microbuz din Vaslui a provocat un accident in Ungaria: Doi morti si noua raniti

Doi morti si noua raniti este bilantul unui accident provocat duminica dimineata, in jurul orei 4, de soferul unui microbuz inmatriculat in judetul Vaslui, relateaza Observatorul Prahovean.Microbuzul era condus de un barbat de 40 de ani si se deplasa pe drumul european 42 din Ungaria, in apropiere de granita cu Romania.Potrivit jurnalistilor din Ungaria, microbuzul a intrat in depasirea tractorului, iar din motive inca necunoscute, soferul roman ... citeste toata stirea