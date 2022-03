Sorin Gliga, aproape arhitectul sef al Primariei Barlad

Singurul candidat inscris la concursul pentru fotoliul de arhitect sef al Primariei Barlad, inginerul Sorin Gliga, actualmente ocupant al acestei functii cu delegatie, mai are de trecut un hop pana sa se considere castigatorul concursului. Si anume, sa treaca cu brio de proba scrisa programata pentru data de 30 martie si, ulterior, de interviul ce va fi organizat in termen de cinci zile de la proba scrisa.Cum nu are adversari cu care sa se "bata", e greu de crezut ca nu va reusi sa obtina un ... citeste toata stirea