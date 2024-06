Spectacol caritabil pentru cumpararea unui defibrilator

Un spectacol caritabil pus in scena de elevi de la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Barlad, va avea loc pe 24 iunie, pe scena Teatrului "V. I. Popa", fondurile stranse in urma evenimentului urmand sa fie utilizate pentru achizitionarea unui defibrilator in cadrul unitatii de invatamant.Evenimentul este sustinut de Asociatia RestartEdu care are ca obiect de activitate realizarea de programe si cursuri educationale, formale si informale."Vino alaturi de elevii Liceului Teoretic 'Mihai ... citește toată știrea