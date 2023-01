Spectacol cu Furdui Iancu si Miora Velicu la Vaslui

Pentru ziua de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor, Primaria municipiului Vaslui va invita, incepand cu ora 16, in Centul Civic al orasului: "Marti, 24 Ianuarie va asteptam sa intindem hora mare in Centrul Civic al municipiului Vaslui!".Vasluienii, in special iubitorii de muzica populara, sunt invitati pe 24 ianuarie, desemnata ca Ziua Principatelor si cunoscuta si ca "Ziua Unirii Mici", in Centrul Civic al orasului pentru a fi spectatorii unui concert extraordiinar care ii va avea ca ... citeste toata stirea