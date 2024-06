Spectacol de Rusalii in Centrul Civic al municipiului Vaslui

Pentru duminica, 23 iunie, Primaria municipiului Vaslui ii invita pe vasluieni in Centrul Civic pentru a sarbatori Rusaliile, Sanzienele si Ziua Iei printr-un spectacol al Orchestrei "Rapsodia Vasluiului"."Duminica, 23 iunie, va invitam sa sarbatorim Rusaliile, Sanzienele si Ziua Iei in Centrul Civic, printr-un spectacol inedit pus in opera de Orchestra "Rapsodia Vasluiului". Traditii stravechi vor fi readuse in atentia iubitorilor de folclor, intr-o perioada a anului cand in intreaga tara ... citește toată știrea