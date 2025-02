Spitalul barladean a angajat inca doi medici chirurgi

Veste buna pentru pacientii internati in Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad ce necesita interventii chirurgicale! Doi noi medici chirurgi se alatura colectivului medical al unitatii. Anuntul a fost facut de conducerea spitalului, prin intermediul unui comunicat de presa."Suntem incantati sa anuntam ca echipa medicala din Sectia de Chirurgie generala are in acest moment inca doi chirurgi nou angajati, care vor contribui la imbunatatirea si diversificarea serviciilor noastre, ... citește toată știrea