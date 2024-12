Spitalul barladean are doi directori cu acte in regula

In urma concursului organizat si desfasurat in perioada noiembrie - decembrie de conducerea Spitalului de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad, doua din cele trei posturi ale comitetului director au fost ocupate. Este vorba despre fotoliile de director financiar-contabil si director de ingrijiri.Concret, cel de director financiar-contabil a fost ocupat tot de economista Daniela Diaconu, singurul candidat inscris, care a detinut aceasta functie si in ultimii trei ani, adica dupa promovarea ... citește toată știrea