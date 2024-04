Spitalul barladean are medic ortoped pediatru!

Din aceasta saptamana, copiii care ajung la Spitalul de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu oase fracturate sau cu alte afectiuni ortopedice nu vor mai fi trimisi la Vaslui sau la Iasi, ci vor putea fi tratati chiar aici. Motivul: in urma concursului organizat de conducerea unitatii in prima parte a anului, postul vacant de medic in specialitatea Ortopedie pediatrica pentru Ambulatorul integrat a fost ocupat.Veste buna pentru parintii copiilor din Barlad si imprejurimi care ajung la Spitalul de ... citește toată știrea