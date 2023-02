Spitalul barladean, sanse pentru extinderea Sectiei Boli Infectioase cu fonduri nerambursabile

Sansa enorma pentru Spitalul de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad de a extinde Sectia Boli Infectioase si a dota Blocul Operator, Sectia Anestezie si Terapie Intensiva si celelalte sectii ale unitatii! Recent, a fost depusa cererea de finantare in vederea obtinerii de fonduri PNRR pentru o investitie in valoare de aproape 40 de milioane lei cu TVA, prin care se doreste reducerea riscului de infectii nosocomiale. Cu atat mai mult cu cat, in 2020-2021, unitatea medicala a fost spital suport Covid, ... citeste toata stirea