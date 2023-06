In viitorul apropiat, pe langa sectiile si compartimentele existente ce functioneaza in cadrul Spitalului de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad, va fi infiintat un nou compartiment de Ingrijiri Paliative. Modificarea structurii organizatorice a unitatii medicale a fost votata in cea mai recenta sedinta a Consiliului Local Barlad, de pe 31 mai, pentru a veni in sprijinul bolnavilor ce sufera de boli cronice, inclusiv incurabile, ce au nevoie de ingrijiri specializate, pe termen mediu si lung. ... citeste toata stirea